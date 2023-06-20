В Мурманской области в рамках акции «Сад памяти» в 2023 году уже высадили более 9700 деревьев и кустарников

Мурманская область участвует в международной акции «Сад памяти». В этом году в регионе высажено уже более 9700 деревьев и кустарников различных пород.

«Сады памяти» появились на территориях Кольского, Кандалакшского, Зашейковского, Печенгского и Мончегорского лесничеств, а также в Кольском районе и Печенгском муниципальном округе.

В посадках участвуют волонтёры крупных организаций, сотрудники различных ведомств и неравнодушные жители.

«С каждым годом акция «Сад памяти» привлекает все большее количество человек. Это очень ценно для нас. Ведь каждый участник вносит весомый вклад не только в создание зелёных памятников в честь погибших героев, но и способствует сохранению окружающей среды», – подчеркнула министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Посадки деревьев на территории Мурманской области в рамках акции продолжаются. Записаться на участие можно по телефону 8(8152) 48-68-04.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, акция «Сад памяти» проводится с 2020 года в рамках национального проекта «Экология» по инициативе АНО «Сад памяти» при поддержке Фонда президентских грантов, госкорпорации «Росатом», ПАО «ГМК «Норильский никель», Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы.

Фото: https://gov-murman.ru