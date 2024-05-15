В Мурманской области в рамках Дней предпринимательства продолжаются встречи с бизнесом

В рамках Дней предпринимательства Мурманской области в Центре «Мой бизнес» состоялась встреча инвестиционного уполномоченного администрации города Мурманска Руфата Синякаева с предпринимателями.

Участниками встречи также стали заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области, представители комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска, региональных организаций инфраструктуры поддержки бизнеса: Корпорации развития Мурманской области, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, НМКК «ФОРМАП» (Фонд), выполняющего функции государственной микрофинансовой организации, Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития, Центра поддержки экспорта и регионального Центра поддержки фермеров.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, основной целью мероприятия стало обсуждение региональных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организация площадки, на которой предприниматели смогли обсудить все волнующие их вопросы.

Напоминаем, Центр «Мой Бизнес» оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробную информацию по мерам поддержки для предпринимателей можно получить на портале по поддержке малого и среднего бизнеса или по телефону 8 (8152) 99-43-10.

Информация о мерах поддержки предпринимателей, реализуемых администрацией города Мурманска, размещается на портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Подробную информацию по льготным кредитным продуктам для предпринимателей можно получить на сайте ФОРМАП или по телефону 8 (8152) 41-11-22.

Фото: https://gov-murman.ru