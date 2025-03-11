В Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере - жить!» в 2025 году отремонтируют более 200 дворовых проездов

В рамках предварительного конкурсного отбора для выполнения поддерживающего ремонта дворовых территорий в 2025 году в Мурманской области отобрано 275 проездов, из которых 197 находятся в столице Кольского Заполярья. Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил, что на эти цели из бюджета региона согласно реализации стратегического плана «На Севере – жить!» выделено 300 миллионов рублей.

«Мы плотно занимаемся этой задачей, выделяем и будем выделять большой объем ресурсов, чтобы решить столь чувствительную проблему. План на 2025 год – отремонтировать не менее 270 проездов, а общий бюджет, который выделили на эти цели составляет 300 миллионов рублей», – сказал глава региона.

Изначально в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области предложения на выполнение работ по ямочному ремонту поступили от 21 муниципалитета, после чего информацию опубликовали на портале «Наш Север» для проведения онлайн-голосования, которое проходило с 17 по 28 февраля. В этот раз в нём приняли участие около 11 тысяч человек, что на 30% больше показателя предыдущего года. Андрей Чибис подчеркнул, что жители сами определили территории, подлежащие ремонту в первую очередь.

«По поручению губернатора Мурманской области программа по поддерживающему ремонту расширила своё действие и с 2025 года муниципальные образования имеют возможность направлять экономию, сложившуюся по результатам конкурсных процедур, на выполнение работ по ремонту тротуаров», – сообщила в ходе совещания министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Напомним, в соответствии со стратегическим планом развития региона «На Севере – жить!» к 2030 году необходимо обеспечить 100% выполнение работ по поддерживающему ремонту дворовых проездов.

«Элина Семеновна, прошу самым внимательным образом чётко выдержать все процедуры, проследить, чтобы работы были проведены вовремя», – сказал губернатор в завершении доклада.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, с 2019 года на территории Мурманской области обновили более 164 тысяч квадратных метров дворовых проездов. Рекордный объём работ выполнен в прошлом году, когда ямочный ремонт охватил свыше 400 проездов на территории 20 муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/