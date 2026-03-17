В Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» идёт строительство и реконструкция 17 социальных объектов

В Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» продолжается строительство и реконструкция 17 социальных объектов. Об этом на еженедельном оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса в ходе своего доклада об итогах реализации строительства и капитального ремонта и капитального ремонта объектов в 2025 году и планах на 2026 год в рамках плана «На Севере – жить!» сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«С 2019 году в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» построено, реконструировано и капитально отремонтировано 266 объектов, введено более 440 тысяч квадратных метров жилья. В том числе в 2025 году завершены работы на 33 объектах. В 2026 году запланирована реализация ещё 75 мероприятий. Также продолжается строительство 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке. На сегодняшний день в новостройках продано 809 квартир», – отметил Александра Карпова.

Напомним, в ближайшие десять лет на территории региона планируется построить более миллиона кв. м жилья. Первую очередь массовой застройки жилья планируется ввести уже в 2027 году. Привлечь крупных застройщиков в Мурманскую области помогли программы «Семейная ипотека» и «Арктическая ипотека», которые были распространены на регионы Арктической зоны благодаря Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Как подчеркнула глава регионального Минстроя, на сегодняшний день по «Арктической ипотеке» выдано 2195 кредитов на сумму 7,5 млрд рублей. Показатель по вводу жилья, установленный для Мурманской области на 2025 год в рамках федерального проекта «Жильё», выполнен регионом на 181%, и составил более 98 тысяч кв.м, в том числе за счёт многоэтажного строительства.

Также в 2025 году в Мурманске завершено строительство Центра культурного развития и бассейна в Североморске в рамках реновации ЗАТО, которая была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также выполнена реконструкция первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в Кировск. В Мурманске в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» завершается возведение нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера – здание уже полностью возведено, сейчас подрядчик выполняет внутреннюю отделку помещений. В Апатитах началось строительство крытого футбольного манежа.

Кроме того, продолжается преображение социальных учреждений. Так, в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтировали 18 объектов образования в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети» и губернаторского плана «На Севере – жить!». В 2026 году в планах преобразить ещё 20 учреждений. Капитальный ремонт уже начался в трёх детских садах Мурманска, Кировска и Мончегорска, двух колледжах Ковдора и Полярных Зорей и одной школе в Ковдоре.

В обсуждении вопроса принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Это совершенно новый подход к дополнительному образованию в нашем регионе, – подчеркнул Сергей Дубовой, комментируя итоги оперативного совещания. – Считаю отличной идеей создать в историческом здании областного центра современный центр творчества, науки и техники для подрастающего поколения. Наша молодёжь сможет реализовать себя под руководством опытных наставников, получить навыки и знания, которые сегодня востребованы. Ребята смогут внести личный вклад в развитие родного города и региона, работая над реальными проектами для предприятий, городской среды и бизнеса.

