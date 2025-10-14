В Мурманской области в рамках капремонта заменили 69 водоподогревателей

В Мурманской области продолжаются работы по замене бойлеров, включенных в краткосрочный план капитального ремонта. Уже установлены и запущены в работу 69 водоподогревателей. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

«Горячая вода – неотъемлемая часть комфортной жизни в современном мире, поэтому мы уделяем много внимания оборудованию, отвечающему за качество этой коммунальной услуги. В 2025 году запланировано замена 109 водоподогревателей как за счёт средств собственником, так и за счёт средств областного бюджета в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Эти работы выполнены уже на 63%. Новые водоподогреватели установлены и запущены в работу в домах Мурманска, Полярного, Заозёрска, Видяево, Североморска, Кандалакши и Колы. Работы по ним приняты», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Продолжаются работы по замене бойлеров ещё в 40 домах населённых пунктов Мурманской области. Как подчеркнула глава регионального Фонда капремонта, подрядчики понимают, что от их оперативности и качественно выполненной работы зависит качество жизни северян, поэтому прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее завершить установку водоподогревателей и дать горячую воду в квартиры жильцов.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере –жить!». В 2025 году запланирован капитальный ремонт ещё 702 многоквартирных домов. Работы в 325 домах планируется завершить в 2026 году.