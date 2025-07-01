В Мурманской области в рамках международной акции «Сад памяти» высажено более 16 тысяч деревьев и кустарников

В этом году в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции, гостями и жителями Мурманской области было высажено более 16 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

Зелёные памятники появились в Кольском, Печенгском, Кандалакшском, Ловозерском и Терском муниципальных округах, а также в Мурманске, Апатитах, ЗАТО Александровск, ЗАТО город Заозерск, Апатитах, Кировске, Мончегорске и в Полярных Зорях.

Активное участие в мероприятиях акции приняли представители Департамента лесного хозяйства по СЗФО и региональных ведомств, представители волонтёрских движений и неравнодушные жители Мурманской области. Общее количество участников акции составило порядка 1000 человек.

Напомним, акция проводится в шестой раз в России и за рубежом. Ежегодно в память о героях высаживается 27 млн деревьев. В этом году мероприятия акции включены в перечень ключевых мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также приурочены к Году защитника Отечества.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549532/#&gid=1&pid=7