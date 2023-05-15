В Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дорогу для юных туристов

В Мурманской области в летний строительный сезон 2023 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет выполнен ремонт подъездной дороги к турбазе Центра детского и юношеского туризма «Парус», расположенной у озера Кильдинское.

Подъездная дорога имеет высокую социальную значимость в регионе, поскольку турбаза регулярно встречает воспитанников детских домов, учащихся школ-интернатов, спортсменов, а также экскурсионные туристические группы учащихся образовательных учреждений.

Для юных туристов организовываются прогулки к озеру Кильдинское, на берегу которого проводятся лекции об охране природы, патриотизме и здоровом образе жизни.

В ходе ремонта будет выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин с обеспечением поперечных уклонов, укладка выравнивающего и верхнего слоев дорожной одежды с применением асфальтобетонной смеси марки А16ВН, включённой в реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Общий объём работ составит порядка 19,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются дефекты дорожного покрытия, составляет 4 года.

Фото: https://gov-murman.ru