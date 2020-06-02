В Мурманской области в рамках нацпроекта БКАД отремонтируют в том числе дороги к образовательным учреждениям

В 2020 году благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 83 российских регионах в нормативное состояние приведут более 1327 км дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. Это 826 объектов, большая часть из них будет сдана в эксплуатацию еще до начала очередного учебного года.

Повышение безопасности дорожного движения – одна из ключевых задач нацпроекта, и этим маршрутам уделяется особое внимание. Обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, предупреждающих знаков у образовательных и досуговых учреждений ведется во всех регионах страны.

«Списки объектов ремонта формировались при непосредственном участии представителей общественности. Их мнение особенно важно, так как ключевая цель нацпроекта – повышение качества жизни людей. Именно поэтому в программы дорожных работ в первую очередь были включены городские и региональные дороги, ведущие к социально значимым объектам, в том числе к образовательным учреждениям, чтобы сделать эти маршруты комфортными и безопасными для детей и их родителей», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Мурманской области в рамках национального проекта БКАД дорожные работы будут выполнены на 40 объектах. Это восемь региональных дорог, 27 дорог в Мурманске и пять дорог в Коле. В частности в Мурманске в том числе будет выполнен ремонт проезда Ивана Халатина, ведущего сразу к двум образовательным учреждениям – школе № 45 и Мурманскому академическому лицею. В Коле в рамках нацпроекта будет выполнен ремонт одной из самых оживленных улиц города – улицы Андрусенко, на которой расположен целый ряд детских образовательных учреждений.