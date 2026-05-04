В Мурманской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют дороги, названные в честь героев Великой Отечественной войны и ведущие к мемориалам

В этом году в Мурманске, а также на региональных объектах, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт участков дорог, названных в честь героев и событий Великой Отечественной войны, а также ведущих к мемориалам.

В перечень объектов Мурманска, включённых в план ремонта, вошла улица Алексея Хлобыстова (участок от улицы Адмирала флота Лобова до базы ММБУ «УДХ»). Протяжённость ремонта составит более 500 метров. Алексей Степанович Хлобыстов — Герой Советского Союза, лётчик-истребитель. В апреле 1942 года в бою он совершил двойной воздушный таран, сбив вражеские самолёты на повреждённой машине. Погиб в декабре 1943 года.

Кроме этого, в перечень вошёл и региональный участок - автоподъезд к посёлку городского типа Печенга, ведущий к мемориальному комплексу «Холм Славы», который построен воинами Печенгского гарнизона в честь 40-летия освобождения Советского Заполярья. Протяжённость ремонта составит 1500 метров.

На объектах предусмотрена замена дорожного покрытия, в городе - замена бортового камня бордюров и пешеходных ограждений, восстановление колодцев и обновление люков.

