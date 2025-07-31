В Мурманской области в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» активно идут работы по капремонту 12 школ и трёх колледжей

В Мурманской области в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» продолжается модернизация учреждений образования. В 2025 году в регионе начат и активно идёт капитальный ремонт 12 школ и трёх колледжей. Об этом 29 июля на заседании правительства региона сообщила вице-губернатор Оксана Демченко.

С весны масштабные работы ведутся в школах Мурманска, Кировска, Заполярного, Мончегорска, Снежногорска, Видяево, Высокого, Верхнетуломского и Териберки, а также в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском строительном колледже и Мончегорском политехническом колледже. Строители приводят в порядок кровли зданий, обновляют фасады и внутренние помещения, ремонтируют инженерные сети. Таким образом комфортные условия обучения будут созданы для 8300 юных жителей Мурманской области.

«Подрядчики понимают, что выполнить работы необходимо до начала учебного года и прикладывают все силы, чтобы не выбиться из графика. Только в одном колледже объём работ настолько большой, что завершение капитального ремонта запланировано на 2026 год», – отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Вовк.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551117/#&gid=1&pid=1