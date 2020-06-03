В Мурманской области в рамках нацпроекта откроется 10 «КвантоЛабов»

С инициативой по созданию мини-технопарков в муниципалитетах выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Мурманской области Андрей Чибис после знакомства с работой технопарка «Кванториум-51» на базе областного центра дополнительного образования «Лапландия» в начале года.

В новом учебном году 2500 ребят уже смогут заниматься в «КвантоЛабах». По итогам конкурса отобраны 9 муниципальных образований, где будут созданы современные образовательные площадки: Мончегорск, Оленегорск с подведомственной территорией, Кандалакшский район, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Кольский район, Полярные зори с подведомственной территорией, Кировск. В Апатитах будут открыты сразу два «КватоЛаба».

«Сеть из 10 «КвантоЛабов» даст детям всего региона возможность заниматься техническим и инженерным творчеством с использованием современного оборудования, а педагогам обеспечит доступ к инновационным образовательным технологиям и методикам», – прокомментировала министр образования и науки Мурманской области, член партии «Единая Россия» Анна Головина.

«КвантоЛабы» будут оснащены современным оборудованием, позволяющим вести обучение по модулям образовательной области «Технология» и по программам дополнительного образования технической направленности по направлениям «Промробоквантум», «Промдизайнквантум» и «Хайтек», - уточнила она.

На приобретение высокотехнологического оборудования в рамках национального проекта «Образование» в этом году выделено 50 миллионов рублей. Будет приобретено: компьютерное оборудование, в том числе, 200 ноутбуков и сопутствующие периферийные устройства; 320 наборов конструкторов и робототехнических комплектов; 30 современных 3D-принтеров с материалами для 3D-печати. Каждый «КвантоЛаб» получит лазерный гравер с дополнительной системой охлаждения.

Закупка оборудования и ремонт в помещениях уже начались.