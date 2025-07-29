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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 10:00

В Мурманской области в рамках нацпроектов, стратегического плана «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО с 2019 года реализовано свыше 3000 мероприятий

В ходе вчерашнего оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил, что с 2019 года в рамках нацпроектов, плана «На Севере – жить!» и по программе реновации ЗАТО в населённых пунктах Мурманской области, где дислоцируются военные, уже проведены более 3000 мероприятий на общую сумму порядка 28 миллиардов рублей. Из них свыше 12 миллиардов – средства областного бюджета.

«К примеру, в Североморске и Печенге построены новые школы, в Видяево, Заозерске, Снежногорске и Североморске школы отремонтированы; установлено 59 детских игровых комплексов; построено 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов; построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры, в том числе открыли ФОК «Посейдон» в Заозерске. Это та практическая работа, которую уже видят наши северяне», – перечислил глава региона.

Губернатор отметил, что 27 июля в России отметили День Военно-морского флота, и к этой дате были реализованы важные объекты.

«Для нас большая честь работать и служить рядом с бойцами Краснознаменного Северного флота, самого мощного в нашей стране. Одна из ключевых задач – улучшать качество жизни в военных гарнизонах, создавать условия для военнослужащих и их семей. Накануне ко Дню ВМФ мы завершили строительство нового современного бассейна в Североморске. Работа по модернизации инфраструктуры продолжается», – отметил губернатор.

В Североморске в рамках программы реновации идёт реконструкция стадиона ЦСКА, Дома офицеров – знакового объекта для города. Также идут работы на улице Сафонова: обустройство кровель, фасадов, установка архитектурной подсветки.

«Напомню, этот перечень объектов, в том числе ремонт дорог, домов ведётся в рамках отдельных поручений Президента Владимира Владимировича Путина в рамках реновации ЗАТО. Их перечень обсуждали ещё в 2023 году, получили поддержку главы государства и активно работаем. Это крайне важная задача, чтобы наши военнослужащие и их семьи продолжали чувствовать мощную поддержку своей страны. Также активно ремонтируем жилье, которое долгое время не эксплуатировалось: накануне вручили семьям военнослужащих ключи», – сообщил губернатор.

Системная программа реновации ЗАТО запущена в Мурманской области с 2019 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса.

«Настоящий рывок мы сделали благодаря поддержке президента в июле 2023 года: объём финансирования работы по модернизации населённых пунктов, где живут военные, достиг 10 млрд рублей ежегодно из федеральных источников – по линии Министерства обороны, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В марте этого года на Международном арктическом форуме после обсуждения программы президент также принял решение о продлении программы до 2030 года. Сейчас в финальной стадии отработки соответствующего плана мероприятий, выходим с ним на обсуждение в федеральные органы власти. Это крайне важная задача», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в этом году запланирована реализация свыше 75 мероприятий. В том числе капремонт социальных объектов, снос неэксплуатируемых зданий, благоустройство дворов и общественных территорий, работы по ремонту подъездов, квартир, дорог. Отдельный важный блок – инфраструктура: планируется начать капитальный ремонт станции водоподготовки в Высоком, строительство детских садов в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево, школы в Алакуртти. Подробно о планах рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

«Обращаю внимание глав тех муниципалитетов, где реализуется программа. И всё региональное правительство. Это крайне важная задача. К ней нужно относиться щепетильно, внимательно, действовать эффективно», – подчеркнул губернатор в завершение.

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/550995/#&gid=1&pid=27

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