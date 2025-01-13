В Мурманской области в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» разработана региональная программа развития

Правительством Мурманской области в рамках нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» разработана региональная программа развития беспилотных авиационных систем, в том числе направленная на подготовку кадров в данной сфере. Об этом сегодня на оперативном совещании регионального правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В течение ближайших пяти лет мы планируем создать серьёзную, по сути полноценную отрасль экономики, связанную с производством и использованием гражданских беспилотников. В Мурманской области приоритетными направлениями использования БАС являются лесное хозяйство, безопасность населения, строительство, логистика и электроэнергетика. В первую очередь для новой отрасли нам необходимо подготовить соответствующие кадры», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что обучение по различным направлениям, связанным с беспилотными системами, в Мурманской области ведётся с 2020 года. На создание материально-технической базы направлено более 40 млн рублей консолидированного бюджета в рамках нацпроекта «Образование» и плана «На Севере – жить».

«Программы дополнительного образования для школьников, студентов и взрослых, в том числе участников СВО, реализуют школы, колледжи, организации допобразования, «Квантолабы», «Точки роста» и IT-кубы, Мурманский арктический университет, центры «Авангард» и «Воин», ресурсный центр по БПЛА в Мурманске. На базе Центра опережающей профессиональной подготовки реализуется программа «Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом». Всего по этому направлению пройти обучение могут более 10 тысяч человек в 12 муниципалитетах», – сообщил Андрей Чибис.

Кроме того, со следующего учебного года в колледжах региона вводится программа «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Отдельные модули и дисциплины по разработке и производству БАС внедряются и в МАУ. В планах – создать лаборатории беспилотных авиационных систем и радиоэлектроники.

Напомним, в октябре 2024 года Мурманская область в сотрудничестве с Университетом 2035 при поддержке Минобрнауки России стала одним из 18 регионов, где провели всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба». Участниками фестиваля стали более двух тысяч жителей региона, в том числе, более 1700 школьников и студентов.

«По итогам фестиваля Мурманская область получила шесть лицензий на общую сумму 1 млн рублей на программное обеспечение к симулятору управления дроном «КВАДРОСИМ». Новые программы уже работают в Североморском кадетском корпусе, кадетской школе Мурманска, Мурманском колледже экономики и информационных технологий и Центре опережающей профессиональной подготовки», – рассказал губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подробнее о региональной программе развития беспилотных авиационных систем в сфере образования рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.