В Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» с 2019 года отремонтирована почти треть всех подъездов

Текущий ремонт подъездов многоквартирных домов является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2019 году в рамках плана «На Севере – жить». За это время в регионе уже отремонтирована почти треть всех подъездов.

Вчера в рамках оперативного совещания правительства Мурманской области обсудили итоги проведенной работы и планы на 2025 год.

«С 2019 года мы привели в порядок более шести с половиной тысяч - 6503 подъездов, если быть точным. А это составляет более 32% от общего числа. Ремонты проводятся управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК и ТСН, так и работы за счёт бюджета в рамках «На Севере – твой проект». Напомню, они происходят по инициативе неравнодушных северян», – сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Подробнее о проведенных работ доложила глава Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области Элина Акулова.

«В 2024 году было отремонтировано 1340 подъездов. Из них 261 приведён в порядок в рамках «На Севере – твой проект». Общая стоимость работ превысила 550 миллионов рублей. Министерство государственного жилищного и строительного надзора осуществляет контроль за исполнением этой задачи», — сообщила исполняющая обязанности министра Элина Акулова.

Самое большое количество ремонтов в 2024 году было выполнено в областном центре – обновили 476 подъездов, на втором месте Апатиты - 143 подъезда, на третьем Кандалакшский и Кольский муниципальные районы - 125 и 123 подъезда соответственно.

Всего в многоквартирных домах Мурманской области 20259 подъездов. Исходя из потребности отремонтировать ещё 7036 из них, профильным министерством разработан проект плана ремонтов до 2030 года. Он содержит конкретные показатели для каждого муниципалитета. Так, в ближайшие пять лет только в Мурманске должны быть отремонтированы 2850 подъездов.

«Уже в 2025 году планируется привести в порядок 1123 подъезда. Глав муниципальных образований прошу взять на контроль и обеспечить исполнение обновленного плана по ремонту подъездов на этот и последующие годы», – сказала Элина Акулова.

Однако, глава региона отметил, что количество подъездов, запланированных к ремонту в 2025 году ниже, чем в 2024 году, обратил внимание профильного ведомства на недопустимость такой ситуации.

«Никаких прав занижать план у вас нет. Будьте любезны, эти цифры пересчитайте и включите в задачу недовыполнение, произошедшее в прошлом году. В нашем плане зафиксировано, что мы будем планомерно обновлять подъезды, а занижение планов никуда не годится», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, отдельно губернатор отметил необходимость контролировать качество ремонта входных групп, с учётом существующих положительных примеров, а также стимулировать управляющие компании принимать соответствующие решения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/