В Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить.2030» создано мобильное приложение для поклонников современного искусства

Специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мурманского областного художественного музея Степан Духно и ведущий методист Культурно-выставочного центра Русского музея Дмитрий Колатаев представили уникальное для нашего региона бесплатное мобильное приложение Fontan.

На одной платформе собраны аудио- и видеоматериалы, посвящённые работе деятелей культуры Кольского Заполярья. Кроме того, приложение знакомит с новостями культурной жизни и афишей мероприятий, знакомит с результатами коллабораций Мурманского областного художественного музея с различными художниками в онлайн- и офлайн-форматах. Добавив понравившийся материал в раздел «Закладки», с отобранными материалами можно знакомиться даже при отсутствии интернета.

На сегодняшний момент уже доступны для просмотра интервью с заслуженным художником РФ Анатолием Сергиенко, статья-разговор с мурманским художником, создателем заполярных муралов Ильей Байдаком, лекции и подкасты с молодыми деятелями искусств, а также их творческие работы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, авторы мобильного приложения Fontan – Степан Духно и Дмитрий Колатаев – также являются идейными вдохновителями «Сезонов Современного Искусства в Мурманском областном художественном музее», проводимых в Мурманске с 2019 года. Их новый проект создан в рамках стратегического плана «На Севере – жить.2030», который определяет приоритетные направления развития Мурманской области на период до 2030 года.

Скачать приложение «Fontan» можно в App Store и Google Play.