В Мурманской области в рамках подготовки к отопительному сезону промыто и опрессовано более 80% многоквартирных домов

Одной из тем оперативного совещания правительства Мурманской области стала подготовка региона к грядущему отопительному периоду. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на сегодняшний день промыто и опрессовано больше 80% многоквартирных домов.

«Динамика хорошая, и я прошу также активно её поддерживать. Но все должны за этим следить, чтобы подготовка велась не в режиме отчётов, а в режиме фактически проведенных работ. Особое внимание на это должно обратить Министерство государственного жилищного и строительного надзора», – подчеркнул Андрей Чибис.

Помимо этого, выполнены необходимые технические мероприятия на 70% социальных объектах, подведомственных министерствам здравоохранения, образования и науки, труда и социального развития Мурманской области.

«В этом году мы традиционно выделили дополнительную помощь муниципальным образованиям в размере 80 млн рублей из областного бюджета на подготовку сетей. Это позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры, в том числе благодаря проведению большего числа ремонтных работ, что позволит уменьшить количество технологических отключений», – отметил глава региона.

Всего на подготовку к отопительному сезону, в том числе в рамках плана «На Севере – жить», направлено 122,5 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт участков тепловой сети общей протяжённостью 2,5 километров в Оленегорске, Апатитах, Полярном, Верхнетуломском, Мурмашах, Пушном и Енском, ремонт линий электроснабжения в Колвице, Чаваньге и Краснощелье, протяженностью 8 километров, а также на дополнительные мероприятия.

«Многие решения были приняты по итогам выездов, а по итогам 2023 года количество технологических нарушений на наших теплосетях в сравнении с 2019 годом сократилось в два раза. Хороший показатель, и этот уровень нужно безусловно держать», – сказал губернатор.

Также мы продолжаем формировать запас топлива, и на данный момент объём топочного мазута составляет 70%, а каменного угля – более 85%. Общее исполнение плана составляет 75%.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис подчеркнул, что, несмотря на тёплую погоду, сохраняющуюся в регионе, важно выполнить все работы в обозначенные сроки.

Подробнее о ходе подготовки к отопительному сезону рассказал министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.