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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.21 10:15

В Мурманской области в рамках Праздника Севера состоялись соревнования по парусному спорту

С 25 по 28 марта на 85 км от развилки на Териберку и 27 км Верхнетуломского водохранилища в рамках 86-го международного традиционного Праздника Севера прошел большой праздник зимнего парусного спорта – этап Кубка России по парусному спорту и Праздник Севера по парусному спорту. В программу вошли соревнования в дисциплинах сноукайтинг курс-рейс – лыжи, сноукайтинг курс-рейс – доска, сноукайтинг фристайл – лыжи, сноукайтинг фристайл – доска, зимний виндсерфинг.

Для доставки зрителей до места проведения соревнований и обратно 25 и 27 марта региональным Министерством спорта были организованы бесплатные автобусы.

В соревнованиях этапа Кубка России приняли участие 40 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Чебоксар, Самары, Башкирии, Ленинградской, Мурманской, Ярославской, Московской и Архангельской областей.

Среди победителей и призёров по всем дисциплинам заполярные спортсмены смогли занять место на пьедестале почета только в дисциплине сноукайтинг курс-рейс – лыжи среди ветеранов. 1 место у кировчанина Михаила Бурьянова, бронза у Александра Пинешко из Заполярного. Остальные медали забрали представители других регионов.

В 86-м международном традиционном Празднике Севера приняло участие 42 спортсмена из Ленинградской, Ярославской, Мурманской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Чебоксар. Соревнования проходили среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок (до 20 лет), юношей и девушек (до 17 лет).

В дисциплине сноукайтинг курс-рейс – лыжи 1 место занял Никита Коданев (Санкт-Петербург), 2 место – Михаил Сергеев (Ленинградская область), 3 место – Сергей Скрипин (Чебоксары). Самый высокий показатель среди наших спортсменов у Михаила Бурьянова из Кировска – 6 место.

В дисциплине сноукайтинг курс-рейс – доска призовые места поделили представители Московской, Ленинградской областей и города Москвы.

В дисциплине «зимний виндсерфинг» принимали участие только спортсмены из Мурманской области. Золото завоевал Вячеслав Мальцев из Мурманска, серебро у Евгения Пряникова из Заполярного, бронза у Алины Виноградовой из Мончегорска.

По итогам командного первенства 86-го международного традиционного Праздника Севера 1 место у сборной Санкт-Петербурга, 2 место у Приморска (Ленинградская область), 3 место у Мончегорской СШОР №1.

В эти выходные на 85 км от развилки на Териберку также прошли региональные соревнования по парусному спорту «Джикс» среди самых юных участников.

Состязались спортсмены из Мурманска, Ярославской области и Республики Башкортостан.

В возрастной категории до 11 лет 1 место занял Кристиан Пищиков из Переславля-Залесского, 2 место у представителя этого же города Федора Емельянова, 3 место у Тимофея Дресвянина из Мурманска.

В возрастной категории до 14 лет победителем стал Тимур Лезинов из Переславля-Залесского, 2 место завоевал представитель этого же города Александр Бондарчук, 3 место у Игоря Алешина из Мурманска.

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