В Мурманской области в рамках празднования Дня народного единства состоится более 100 разноформатных мероприятий

В субботу, 4 ноября, праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, пройдут во всех муниципалитетах региона. Об этом в ходе оперативного совещания вчера сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В силу происходящих в мире событий и многонациональности нашей страны празднование Дня народного единства становится всё более актуальным. Единение многонационального народа – важнейшая историческая основа, которая связывает прошлое, настоящее и будущее нашей огромной страны. И единство – фундамент мощи и величия России», – подчеркнул глава региона.

В общей сложности в праздничные дни в библиотеках, музеях, домах и дворцах культуры Кольского Заполярья предусмотрено более 100 разноформатных тематических активностей.

О праздновании Дня народного единства в Мурманской области рассказал и.о. министра культуры региона Тимур Давлетшин.

«Ключевым событием программы празднования Дня народного единства станет фестиваль «Не хлебом едины» с концертной программой и тематическими площадками от «Дома дружбы», а также выступлением ансамбля песни и пляски Северного флота с участием лучших региональных творческих коллективов. Фестиваль стартует в 12:00 на улице Ленинградской в Мурманске», – рассказал руководитель ведомства.

Параллельно в пространстве «СОПКИ. 21А» пройдёт молодёжный творческий фестиваль дружбы «Мировидение». Его площадки объединят культуру и традиции представителей народов, этнических и этноконфессиональных групп, проживающих в Мурманской области – запланированы выступления молодёжных команд, проведение ярмарки ремесел и конкурса «Народное блюдо».

«Кроме того, в ноябре 10 школьников из Мурманской области примут участие в Федеральном просветительском проекте «Знание. Первые», который пройдёт с 4 по 6 ноября на площадках ВДНХ в Москве. В эти же дни на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия», которая будет работать с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года и представлять лучшие достижения всех регионов нашей страны. Мурманская область представит выставочную зону, отражающую самобытность и успехи социально-экономического развития нашего края. Кольскому Заполярью будет посвящён один из дней работы выставки», – отметил Тимур Давлетшин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, обширная программа тематических мероприятий ждёт гостей муниципальных учреждений культуры. В их числе фестивали и конкурсы, акции и тематические концерты в Александровске и Заозерске, Видяево и Оленегорске, Кировске и Апатитах, Ковдоре и других муниципалитетах региона. Мероприятия призваны познакомить северян с культурным разнообразием нашей страны и расширить их знания о народах, живущих в России.