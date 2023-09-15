В Мурманской области в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» завершено строительство автодорожного моста через реку Кола

Мост расположен на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола», который соединяет аэропорт Мурманска с городом.

В Мурманской области продолжается строительство ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна». Движение по одному из объектов — автомобильному моста через реку Кола — открыли 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ «Ространсмодернизация», протяженность моста составляет 381 метра, а вместе с подходами — 1300 метров. Сооружение имеет 14 пролётов и 15 опор.

Мост расположен на участке автомобильной дороги Р-21 «Кола», который соединяет аэропорт Мурманска с городом.

Напомним, в рамках реализации проекта по строительству ближних железнодорожных подходов к порту Лавна предусмотрено устройство железнодорожной линии, протяженностью 46 км, 11 искусственных сооружений, а также двух тяговых подстанций. Развитие железнодорожной инфраструктуры будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в Индию.

Фото и видео: https://vk.com/video-216904393_456239541