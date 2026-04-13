Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 13:00

В Мурманской области в рамках рабочей группы рассмотрели деятельность пяти управляющих компаний

В правительстве Мурманской области на прошлой неделе состоялось очередное заседание рабочей группы под председательством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями. В мероприятии также приняли участие министр энергетики и ЖКХ Зинаида Середа, первый заместитель министра Элина Акулова, представители прокуратуры, Роспотребнадзора, службы судебных приставов, следственного комитета, УМВД и администрации города Мурманска.

Раз в две недели в рамках рабочей группы рассматривается деятельность конкретных управляющих компаний, анализируются жалобы жителей и неисполненные предписания надзорных органов.

На заседании в этот раз были рассмотрены факты систематических нарушений со стороны управляющих организаций ООО «Арктик», ООО «УК ТДМ», ООО «Город М», ООО «Северяночка» и ООО «Аракс».

По итогам проведенных выездных обследований было установлено, что нарушения носят системный характер и свидетельствуют о недостаточном контроле руководства УК за соблюдением норм законодательства.

«Сегодня мы обсуждаем ситуацию с несколькими управляющими компаниями, которые, несмотря на разные названия, принадлежат одному учредителю. В их ведении находится 62 дома, при этом только за первый квартал поступило 152 жалобы. К сожалению, без системного подхода к решению этих вопросов не удаётся достичь необходимого уровня работы. Основные претензии жителей связаны с уборкой территорий и содержанием многоквартирных домов. Все хотят жить в комфортных условиях, поэтому важно не только рассматривать жалобы, но и давать обратную связь и своевременно устранять недостатки», — отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк.

По итогам заседания руководству управляющих организаций поручено разработать и представить детальный план устранения нарушений, ликвидировать выявленные недостатки и восстановить порядок, а также проводить реальную проверку качества выполненных работ.

«Наша задача — наладить эффективное взаимодействие и конструктивный диалог с управляющими компаниями, сочетая контроль с поддержкой. Важно находить точки соприкосновения и оказывать взаимную помощь для достижения общих целей. Выражаем благодарность тем УК, которые прислушиваются к жителям и делают всё для комфортной жизни северян», — подчеркнула министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Зинаида Середа.

В профильном ведомстве отметили, что для оперативного решения вопросов северянам рекомендуют в первую очередь обращаться в управляющую компанию — контактные телефоны указаны в квитанциях. Также для оперативного обмена информацией по каждому дому в «МАХ» созданы домовые чаты, куда можно обратиться с проблемой. Если эти каналы не дали результата, можно позвонить на «горячую линию» 0051.

Напомним, что рабочая группа по мониторингу информации о нарушениях в сфере управления многоквартирными домами в Мурманской области была создана поручению главы региона Андрея Чибиса. Системная работа регионального правительства по улучшению качества обслуживания МКД и повышению уровня комфорта для всех жителей региона будет продолжена на постоянной основе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565561/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

