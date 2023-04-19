В Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют мосты через реки Канентъявр и Большая Печенга

В регионе продолжается подготовка к ремонту дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Определена подрядная организация на выполнение работ по реконструкции мостовых переходов через реки Канентъявр и Большая Печенга.

По результатам электронного аукциона контракты на выполнение ремонтных работ мостовых переходов через реку Канентъявр (км 49+100 автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами) и реку Большая Печенга (км 32+586 автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта») заключены с обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» (ООО «УК МДУ»).

Согласно документации, работы на объектах реконструкции планируется выполнять в четыре этапа.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, первые два этапа будут выполнены в 2023 году. Работы начнутся уже в мае 2023 года.

В планах выполнение геодезических работ, демонтаж конструкции существующих мостов, земляные работы в местах уширения земляного полотна, укрепление кюветов и откосов, устройство берм под дорожные знаки. Также начнётся сооружение опор и монтаж железобетонных балок пролётных строений мостов.

На период реконструкции будет выполнено устройство временного моста через реку Большая Печенга. Строительство временного моста через реку Канентъявр выполнено в 2021 году.

Работы планируется завершить в 2024 году.

Фото: https://gov-murman.ru