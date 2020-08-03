В Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» отремонтировано уже более 40 дворовых территорий

В Мурманской области продолжается благоустройство территорий. Как доложил сегодня губернатору в рамках оперативного совещания министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов, общий процент выполненных работ по ремонту дворовых территорий составляет 59,4%. К 1 августа были закончены работы на 41 объекте, часть из которых – с опережением графиков. Планируется к сдаче в ближайшее время ещё порядка 12 дворов. Как подчеркнул профильный министр, темпы выполнения работ в регионе не вызывают опасений.

На текущую дату общий процент выполненных работ на общественных пространствах составляет 53,6%. Завершены работы на трёх объектах.

По Молодёжному скверу в Оленегорске и набережной в Кандалакше решены проблемы с проектной документацией. Центру городского развития Мурманской области поручено в кратчайшие сроки оформить соответствующие корректировки и в кратчайшие сроки передать заказчику. Ситуация на объектах – на особом контроле профильного министерства.

«Необходимо внимательно контролировать ситуацию по благоустройству территорий – финалистов Всероссийского конкурса, чтобы как можно быстрее график производства работ вернулся к своим первоначальным показателям», – отметил Андрей Чибис.

Продолжаются работы и по проектам – победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: на набережных в Коле и Мончегорске процент выполнения составляет 48% и 49% соответственно. В министерство градостроительства и благоустройства региона ежедневно предоставляются отчёты по темпам и объёмам.

На общественных пространствах в Мурманске, где в начале лета возникли проблемы, ситуация урегулирована, на Аллее Полярной дивизии подрядчик ведёт работы с небольшим опережением графика, процент выполнения – 46%. На пешеходной зоне по улице Капитана Копытова и на территории вдоль Ледового озера объёмы выполненных работ соответствуют первоначальным календарным графикам.

«Все 255 объектов благоустройства 2020 года у нас на постоянном контроле. Сегодня на основе заявок муниципалитетов уже сформирован предварительный адресный перечень объектов 2021 года, – рассказал Михаил Кудряшов. – Впереди два напряженных месяца, когда нужно будет параллельно завершать реализацию объектов и готовить проектную документацию на следующий год, заказчики должны определить подрядчиков уже к 1 ноября».

Как подчеркнул глава региона, проектные решения по благоустройству территорий в 2021 году должны быть нестандартными и уникальными. Профильному министерству поручено особо обратить внимание на данную задачу.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе в рамках двух проектов – финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.