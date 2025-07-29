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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 13:30

В Мурманской области в рамках реновации ЗАТО реализуются мероприятия на 8,7 млрд рублей

В Мурманской области в рамках программы реновации ЗАТО в 2025 году предусмотрен капитальный  ремонт двух соцучреждений и 106 домов; ремонт 149 подъездов и 414 квартир; ремонт дорог, благоустройство дворов, снос 9 домов; ремонт объектов ЖКХ, технологические присоединения; строительство пяти детсадов, школы, Центра электроснабжения; капремонт станции водоподготовки.

28 июля о ходе работ рассказала на оперативном совещании в областном правительстве заместитель губернатора Ольга Вовк.

По информации замгубернатора, в 2025 году в Мурманской области в рамках реновации ЗАТО запланирована реализация мероприятий на 8,7 млрд рублей.

Программа реновации ЗАТО начала свою работу в 2019 году. По состоянию на сегодняшний день, в Мурманской области выполнено более трёх тысяч мероприятий общей стоимостью около 27,8 миллиарда рублей, включая средства федерального бюджета в объёме 15,6 миллиарда рублей. Среди наиболее значимых работ — модернизация социальной инфраструктуры, обновление жилого фонда и развитие инженерной инфраструктуры. Так в Североморске и Печенге построены новые школы; построено 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов; построено и реконструировано 10 спортивных объектов; отремонтировано почти 1000 квартир для семей военных.

«В ходе Международного арктического форума президент Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Андрея Чибиса о продлении программы реновации ЗАТО с ежегодным выделением федеральных средств в размере 10 млрд рублей. Сейчас завершается формирование проекта плана мероприятий реновации ЗАТО в регионе на 2027–2030 годы», – сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк.

Комплексный план реновации ЗАТО на период 2024–2026 годов включает примерно 1400 объектов различного назначения. Это означает, что в ближайшие три года предстоит масштабная работа по повышению комфорта проживания и созданию благоприятных условий для жителей закрытых территориальных образований Мурманской области.

Завершается разработка проектной документации для строительства пяти детских садов в Печенге, Корзуново, Гаджиево, Видяево и Килпъявре, а также новой школы в посёлке Алакуртти. Строительство планируется начать в 2025 году.

«Также завершено строительство крытого бассейна в Североморске. Там до сентября планируется подготовить персонал и запустить работы в полномасштабном формате», – сообщила Ольга Вовк.

Завершается строительство нового дома культуры в Алакуртти. Также ведутся работы по капитальному ремонту здания ЦРБ в Североморске, расположенного на улице Комсомольской.

Обновление существующих и появление новых объектов станет значительным вкладом в культурное и спортивное развитие жителей гарнизонов и населённых пунктах с дислокацией воинских формирований.

Помимо этого, в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», федерального проекта «Всё лучшее детям» в 2025 году продолжается капремонт школы №266 в Снежногорске; капремонт фасада школы №1 в Видяево; капремонт школы №13 в Высоком.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них более 27 млрд рублей – из федерального бюджета.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551038/#&gid=1&pid=1

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