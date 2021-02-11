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Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 16:00

В Мурманской области в рамках школьной экологической акции собрали 3 тонны отработанных батареек

2960 кг отработанных батареек сдали жители Мурманской области в рамках экологической акции «Сдай батарейки с «Duracell».

Накануне их подсчёт завершили региональные организаторы – специалисты министерства природных ресурсов и экологии. Школьная акция стартовала в Мурманской области в начале ноября 2020 года, к ней присоединились более 50 учебных заведений региона.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, на протяжении всего периода мероприятий неравнодушные юные северяне и их родители приносили батарейки различных брендов и размеров и размещали их в специальных контейнерах «Duracell».

На прошлой неделе на пункт общего сбора поступило около 3 тонн батареек. Все собранные элементы питания направлены в Ярославль для утилизации на заводе «НЭК» («Национальная экологическая компания»). НЭК – одно из немногих в России предприятий, осуществляющих глубокую переработку отслуживших батареек и аккумуляторов. В процессе переработки НЭК получает ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде.

Организаторы акции подчеркивают, что батарейки содержат тяжелые металлы, которые накапливаются в организме человека и наносят существенный вред здоровью. Одна батарейка может загрязнить до 20 кв. м земли на глубине 5 метров и 400 литров воды.

«Министерство планирует продолжить такую работу и в 2021 году. Акция направлена на улучшение экологического состояния природы через утилизацию использованных батареек и привлечение внимания детей, родителей, всех жителей нашего региона к экологическим проблемам», – сообщил и.о. министра Сергей Носарев.

Министерство благодарит всех жителей Мурманской области, принявших участие в акции. Отметим, что наиболее отличившиеся учебные заведения в ближайшее время наградят благодарственными письмами.

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