В Мурманской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили более 11260 деревьев и кустарников

В Мурманской области завершился региональный осенний этап всероссийской акции «Сохраним лес». Накануне в рамках проекта специалисты Мончегорского лесничества высадили 200 сеянцев березы. В мероприятии приняли участие также представители АО «Кольская ГМК», ПАО «Сбербанк», а также сотрудники администрации г. Мончегорска.

Всего в акции «Сохраним лес приняли участие около 500 представителей волонтерских движений, сотрудников различных организаций и ведомств. Участниками было высажено более 11260 деревьев и кустарников различных пород.

Мероприятиях состоялись в Оленегорском, Мончегорском и Ковдорском округах, ЗАТО г. Североморск, Мурманске, а также в Кандалакшском, Ловозерском и Кольском районах.

Акция «Сохраним лес» реализуется в рамках национального проекта «Экология», сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru