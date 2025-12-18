В Мурманской области в Реабилитационном центре для детей с патологией нервной системы за год проходят лечение порядка 700 юных северян

В этом году медучреждение отметило 95-летний юбилей. От имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса коллективу вручили памятный адрес. Благодарностями и почётными грамотами регионального Министерства здравоохранения и Мурманской областной детской клинической больницы награждены отличившиеся работники.

Учреждение оказывает специализированную медицинскую, реабилитационную и коррекционно-педагогическую помощь детям с заболеваниями нервной системы. В составе учреждения: лечебно-реабилитационное отделение для круглосуточного приема, отделение комплексной реабилитации, физиотерапевтическое и ЛФК отделение с кабинетами электросветолечения, теплолечения, водолечения, биоакустической коррекции, сауной и бассейном, скалодромом, кабинетом сенсорной интеграции, отделение коррекционной педагогики.

«Детская реабилитация очень востребована. За последние пять лет наблюдается рост числа детей, которым требуется специализированная медицинская помощь. Если в 2020 году в учреждении лечение проходили 286 детей, то в 2024 — 728, более половины из которых — в круглосуточном стационаре. В этом году необходимую реабилитацию прошли 698 детей. С целью повышения качества и доступности медицинской реабилитационной помощи детям Мурманской области проведена реорганизация в форме присоединения Областного специализированного дома ребёнка к Мурманской областной детской клинической больнице. В учреждении продолжится оказание медицинской и педагогической помощи. Образовательная среда, логопедические занятия для детей сохранены в полном объеме. Чтобы сделать помощь более эффективной, планируется введение новых программ и комплексов реабилитации, расширение видов медицинской реабилитации, в том числе для детей других возрастных категорий, поскольку ранее реабилитация оказывалась только детям до 7 лет», — отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, для повышения доступности медицинской реабилитации в планах администрации увеличение количества коек. Специалисты педагогических специальностей дополнительно проходят профессиональную переподготовку, аккредитацию и продолжат оказывать помощь в рамках медицинской реабилитации. Переобучение проводится за счёт учреждения по специальностям «медицинский логопед» и «клинический психолог».

Возобновляется АВА-терапия. В январе после ремонта откроется бассейн, появятся новый кабинет нейрокоррекции и класс песочной терапии.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558840/#&gid=1&pid=2