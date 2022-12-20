В Мурманской области в режиме онлайн можно отследить транспортные средства по 175 маршрутам регулярных перевозок

В 2021 году на Территории Мурманской области введена в эксплуатацию Единая платформа управления транспортной системы (ЕПУТС) при помощи которой осуществляется организация взаимосвязанного функционирования всех подсистем и сервисов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) дорожной сети агломераций и региона, как единого целого для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников дорожного движения.

В Российской Федерации работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем ведётся в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек. Программа стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры ― в силу возрастающего трафика, увеличения транспортных потоков потребовались эффективные решения, позволяющие обеспечить безопасность и комфорт всех участников движения в городской среде.

«Такая работа становится важным и нужным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Созданные платформы и цифровые сервисы повышают эффективность и городского хозяйства. Это подтверждают на федеральном уровне – в 2022 году внедрение ЕПУТС на территории Мурманской области вошло в перечень лучших практик цифровизации в сфере транспорта по оценке агентства стратегических инициатив «СМАРТЕКА» и вошла в тройку лучших среди средних городов по качеству общественного транспорта, согласно рейтинга компании транспортного моделирования «SIMETRA», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

В части мониторинга оказания услуг общественного транспорта уже сейчас происходят значительные изменения. В режиме онлайн можно отследить транспортные средства по 175 маршрутам регулярных перевозок. Для удобства жителей Мурманской области данные по передвижению общественного транспорта можно найти на популярных ресурсах Яндекс.Карты, 2GIS и внедренный Министерством цифрового развития Мурманской области собственный сервис «Транспорт севера».

Важное отличие регионального сервиса «Транспорт севера» от своих конкурентов – возможность добавить маршрут или остановочный павильон в избранное, а также оценить конкретный транспорт или остановку по пятибалльной шкале. В первом случае оценивается соблюдение водителем автобуса или троллейбуса графика движения, вежливость персонала и комфортная температура в салоне, а во втором – чистота и освещение остановки.

Информация о прогнозируемом времени прибытия общественного транспорта на остановочные комплексы предоставляется Единой платформой управления транспортной системой Мурманской области, исходя из расписания движения и статистических сведений, которые обновляются ежедневно. Это позволяет корректировать прогнозное время прибытия транспорта на остановку. К тому же, если вы забыли вещи в салоне транспорта, вы можете посмотреть его номер, найдя автобус или троллейбус на карте. Там же есть контактная информация перевозчика для связи с ним.

Для усиления контроля передачи мониторинговой информации в Автоматизированную систему управления транспортной работой перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на территории Мурманской области по нерегулируемым тарифам, принят закон, который позволит применять штрафные санкции в случае нарушения требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

Таким образом, система стала централизованным источником данных для публичных сервисов предоставления информации о движении общественного транспорта в режиме онлайн. Благодаря этому жители получают достоверную информацию и имеют возможность более эффективно планировать свои поездки, минимизировать время ожидания общественного транспорта.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в России растёт число городов, участвующих в реализации программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ключевая цель ИТС — автоматизация процессов управления дорожным движением, и как результат — повышение безопасности на дорогах. Мурманская область не является исключением.

Фото: https://gov-murman.ru