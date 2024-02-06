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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.24 15:00

В Мурманской области в результате комплексных кадастровых работ актуализированы сведения о 555 объектах недвижимости

Мурманский Росреестр подвёл итоги комплексных кадастровых работ (ККР), проведенных в 2023 году. В прошедшем году ККР проводились за счёт средств регионального бюджета в пяти муниципальных образованиях: Ковдорском районе, г. Мончегорск, г. Апатиты, ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО г. Островной.

Работы выполнялись кадастровыми инженерами в 11 кадастровых кварталах в отношении всех земельных участков, зданий, нелинейных сооружений и объектов незавершенного строительства. Общая стоимость работ составила 1,4 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, по итогам комплексных кадастровых работ в ЕГРН актуализированы сведения о 555 объектах недвижимости: уточнены границы 238 земельных участков, местоположение 288 объектов капитального строительства, а также исправлены реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о местоположении границ 29 земельных участков.

«Комплексные кадастровые работы – это один из самых удобных и эффективных инструментов для внесения в ЕГРН точных сведений о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Это способствует повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов правообладателей недвижимости, а также устранению реестровых ошибок в ЕГРН, снижению количества земельных споров. При этом в 2023 году комплексные кадастровые работы были проведены за счёт бюджетных средств и бесплатны для правообладателей», - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

В 2024 году география проведения ККР на территории Кольского Заполярья расширится. Работы будут проводиться в 23 кадастровых кварталах 10 муниципальных образований: в Кольском, Ловозерском и Ковдорском районах, в городах Апатиты, Мончегорск и Кировск, а также в ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО г. Островной, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск.

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