Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 197 человек находятся на обсервации;Губернатор Мурманской области прорабатывает с федеральным центром вопрос развёртывания в регионе мобильного госпиталя
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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.20 17:40

В Мурманской области в сельском поселении Междуречье введён режим ЧС

В Мурманской области на территории сельского поселения Междуречье введён режим «Чрезвычайная ситуация». Постановление об этом подписал глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Как говорится в документе, с целью недопущения эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди работников строительных организаций, осуществляющих работы, с 18 часов 50 минут 11 апреля введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для организаций и предприятий Кольского районного звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС на территории сельского поселения Междуречье.

По информации оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке (входит в сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области), где трудятся около 11 тысяч человек, были выявлены случаи заболевания коронавирусом среди рабочих.

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, поддержанной на федеральном уровне, на территории Междуречья начинается развертывание мобильного госпиталя МЧС России. Меры приняты, чтобы обеспечить крупный строительный объект дополнительными медицинскими мощностями.

В настоящее время в управлении по ГОЧС и ПБ Кольского района развернут круглосуточный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проводится постоянный мониторинг ситуации, санитарная обстановка контролируется. До особого указания ограничен допуск граждан, в том числе въезд и выезд любыми транспортными средствами, на территорию с «ЧС», пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

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