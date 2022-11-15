В Мурманской области в сентябре отмечается снижение оборота общественного питания

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот общественного питания в январе–сентябре 2022 года составил 19918,8 млн рублей, или 104,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре текущего года – 2377,8 млн рублей, или 94,9%.