Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 14:30
В Мурманской области в сентябре отмечается снижение оборота общественного питания
Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.
Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.
Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области оборот общественного питания в январе–сентябре 2022 года составил 19918,8 млн рублей, или 104,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре текущего года – 2377,8 млн рублей, или 94,9%.
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