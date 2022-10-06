Мурманская область. Арктика (16+)06.10.22 10:15
В Мурманской области в сентябре текущего года отмечался рост заключения браков
ЗАГСы Мурманской области зарегистрировали 527 браков в сентябре 2022 года. Это на 101 брак больше, чем в этом же месяце в 2021 году.
В сентябре текущего года фиксировался рост заключения браков. Его связывают с объявлением частичной мобилизации. Если гражданин получил повестку, он может обратиться в ЗАГС с заявлением о заключении брака в укоренном порядке.
Незначительный рост числа свадебных церемоний отмечался также в июле: в 2022 году на три брака больше, чем в 2021 году. Всего с начала 2022 года отделы ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области зарегистрировали 3671 брак. За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 3608 браков, сообщило региональное Министерство юстиции.
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