В Мурманской области в сентябре текущего года отмечался рост заключения браков

ЗАГСы Мурманской области зарегистрировали 527 браков в сентябре 2022 года. Это на 101 брак больше, чем в этом же месяце в 2021 году.

В сентябре текущего года фиксировался рост заключения браков. Его связывают с объявлением частичной мобилизации. Если гражданин получил повестку, он может обратиться в ЗАГС с заявлением о заключении брака в укоренном порядке.

Незначительный рост числа свадебных церемоний отмечался также в июле: в 2022 году на три брака больше, чем в 2021 году. Всего с начала 2022 года отделы ЗАГС администраций муниципальных образований Мурманской области зарегистрировали 3671 брак. За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 3608 браков, сообщило региональное Министерство юстиции.