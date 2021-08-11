В Мурманской области в шестой раз состоится Арктический фестиваль «Териберка»

21-22 августа в Мурманской области пройдёт VI Арктический фестиваль «Териберка». Проведение мероприятия стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и снятию с 12 августа ряда ограничений, введённых ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«С учётом оценки всех данных мы готовы рассматривать на штабе с участием Роспотребнадзора разрешение на проведение отдельных мероприятий по запросу их инициаторов. Уже сейчас среди них – безусловно, проведение 21-22 августа фестиваля в Териберке, который организован в рамках мероприятий по председательству Российской Федерации в Арктическом Совете», – отметил на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Чибис.

В этом году фестиваль в старинном поморском селе вошёл в культурную программу председательства Российской Федерации в Арктическом совете и состоится под эгидой МИД РФ. Его главным организатором выступит Фонд «Росконгресс» при участии АНО «Мурманконгресс».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основной идеей фестиваля «Териберка» является раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической зоны Российской Федерации, развитие событийного туризма и популяризация локальных продуктов и кухни.