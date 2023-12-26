В Мурманской области в смешанном полку дальней авиации прошёл день безопасности полётов

На базе смешанного авиационного полка дальней авиации в Мурманской области прошли занятия с летным и инженерно-техническим составом, посвященные безопасности полётов.

Данные занятия проводятся регулярно, с целью совершенствования знаний руководящих документов личным составом авиационных экипажей.

«Проводимый комплекс мероприятий имеет большое значение, как для летного состава, так и для инженерно-технического. Мы стараемся уделить большое внимание всем мелочам, которые могли бы повлечь за собой какие-либо негативные последствия. Данные, предоставляемые службой объективного контроля, тщательно просматриваются и каждому летчику индивидуально, подробно доводятся его ошибки», - сообщил командир смешанного авиационного полка дальней авиации гвардии полковник Алексей Горелкин.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, на первом этапе в учебных классах с военнослужащими были произведены разборы авиационных инцидентов и изучение требований руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов.

Затем ранее разобранные теоретические вопросы лётные экипажи отработали на учебных тренажерах. Особое внимание было уделено выполнению правильного алгоритма действий в аварийной обстановке при проведении полётов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12492997@egNews