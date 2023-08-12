В Мурманской области в строительстве трудятся более 17 тысяч человек

В День строителя, который в нагей стране будут отмечать 13 августа, поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателей профильных образовательных учреждений и всех, кто причастен к отрасли.

А специалисты Мурманскстата подготовили небольшой обзор о достижениях в этой важной отрасли для нашего региона.

В Мурманской области в 2022 году было выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство» на 113 миллиардов рублей или 87 процентов к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. Снижение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, среди производственных объектов введены в действие Кольская ветроэлектростанция мощностью 194 МВт, рыбоперерабатывающие предприятия, способные выпускать 6,7 тысячи тонн продукции в год, предприятия торговли общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров и общественного питания на 4,3 тысячи посадочных мест.

Введено в эксплуатацию (в установленном порядке) 180,4 тысячи квадратных метров жилых помещений – почти в 3,5 раза больше, чем в 2021 году, в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 36,4 тысячи квадратных метров.

Из объектов социальной инфраструктуры построены дошкольная образовательная организация на 276 мест в Мурманске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировске.

Как сообщает Мурманскстат, в строительстве трудятся более 17 тысяч человек (7 процентов от общей численности работников организаций Мурманской области). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата строителя в 2022 году составила 107,4 тысячи рублей, что больше, чем в целом по области, на 23 процента.