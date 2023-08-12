Немецкие учёные создали робота, который может провести простую операцию внутри пациента, а в Рио-де-Жанейро взрослые и дети осваивают хождение на ходуляхВ Мурманской области в строительстве трудятся более 17 тысяч человек
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.23 11:00

В Мурманской области в строительстве трудятся более 17 тысяч человек

В День строителя, который в нагей стране будут отмечать 13 августа, поздравляют проектировщиков зданий, монтажников, каменщиков, конструкторов, преподавателей профильных образовательных учреждений и всех, кто причастен к отрасли.

А специалисты Мурманскстата подготовили небольшой обзор о достижениях в этой важной отрасли для нашего региона.

В Мурманской области в 2022 году было выполнено работ по виду экономической деятельности «Строительство» на 113 миллиардов рублей или 87 процентов к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. Снижение связано с изменением объёма работ на объектах транспортной инфраструктуры и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

Как сообщает Т.Е. Лапин, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, среди производственных объектов введены в действие Кольская ветроэлектростанция мощностью 194 МВт, рыбоперерабатывающие предприятия, способные выпускать 6,7 тысячи тонн продукции в год, предприятия торговли общей площадью 4,3 тысячи квадратных метров и общественного питания на 4,3 тысячи посадочных мест.

Введено в эксплуатацию (в установленном порядке) 180,4 тысячи квадратных метров жилых помещений – почти в 3,5 раза больше, чем в 2021 году, в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 36,4 тысячи квадратных метров.

Из объектов социальной инфраструктуры построены дошкольная образовательная организация на 276 мест в Мурманске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Кировске.

Как сообщает Мурманскстат, в строительстве трудятся более 17 тысяч человек (7 процентов от общей численности работников организаций Мурманской области). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата строителя в 2022 году составила 107,4 тысячи рублей, что больше, чем в целом по области, на 23 процента.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Обзор промышленной сферы России по итогам первого полугодия: дефициты и зарплаты
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
-Правовая консультация (18+)Переработки никому не нравятся, но при этом считаются почти нормой
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Лохматый детектив». Художественный фильм (12+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Мужчины чаще рассчитывают в старости жить на пенсию, женщины — продолжать работать-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 93 копейки, евро – почти на 82 копейки-PRO Энергетику (18+)Модернизация комплекса противоаварийной автоматики позволила специалистам КАЭС увеличить пропускную способность Кольско-Карельского транзита электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам о новых штрафах за нарушения в воинском учёте и что ждёт в связи с этим работодателей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика