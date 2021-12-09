В Мурманской области в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 60,9%

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2021 года в Мурманской области составил 137935,8 млн рублей, или 98,8% к соответствующему периоду предыдущего года, в сентябре 2021 года – 15290,3 млн рублей, или 106,8%.

Как сообщает Мурманскстат, за девять месяцев текущего года оборот розничной торговли на 99,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,2% (в январе-сентябре 2020 года – соответственно 99,9% и 0,1%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, в январе-сентябре этого года составил 84022,9 млн рублей или 99,4% к соответствующему периоду 2020 года, непродовольственными товарами – 53912,9 млн рублей или 97,8%.

В этот же период текущего года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 60,9%, непродовольственных товаров – 39,1% (в январе-сентябре 2020 года – 60,7% и 39,3% соответственно).