В Мурманской области в структуре преступности преобладают кражи

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-май 2020 года. Установлено, что за данный период зарегистрировано 4980 преступлений, что на 186 или 3,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (28,9%), мошенничества (22%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (12%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 23,7% и 16,4% соответственно, а краж наоборот, уменьшилось на 6%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 21,3% (с 1 158 до 1405), их удельный вес увеличился на 5,8% и составил 28,2%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 50% (с 18 до 9).

Зарегистрировано 61 преступление, связанное с причинением тяжкого вреда здоровью человека (их число уменьшилось на 22,8%).

Количество лиц, погибших в результате преступных посягательств, уменьшилось на 21,3% (23 человека), здоровью которых причинен тяжкий вред – на 2,9% (101 человек).

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 12%, а коррупционной направленности – на 19,5%.

Число экологических преступлений уменьшилось на 39% и составило 25.

На 100% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств (с 5 до 10).

Как отмечает надзорный орган, практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.