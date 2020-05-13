В Мурманской области в структуре преступности преобладают кражи и мошенничества

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-апрель 2020 года. Всего зарегистрировано 3991 преступление, что на 136 или 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (28,8%), мошенничества (21,8%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (12,8%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 20,2% и 23,5% соответственно, а краж наоборот, уменьшилось на 6%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 19,3% (с 933 до 1113), их удельный вес увеличился на 5,3% и составил 27,9%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 46,7% (с 15 до 8).

Зарегистрировано 55 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 15,4%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 15,1% и составило 45 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред – на 2,2% и составило 88 лиц.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 20,5%, а коррупционной направленности – на 17,2%.

Число экологических преступлений уменьшилось на 20% и составило 24.

На 66,7% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств (с 3 до 5).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.