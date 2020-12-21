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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.20 10:00

В Мурманской области в структуре преступности преобладают кражи и мошенничества

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-ноябрь 2020 года. Всего за 11 месяцев 2020 года на территории области зарегистрировано 11351 преступление, что на 58, или 0,5%, меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (31,9%), мошенничества (21,3%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,7%).

Число краж увеличилось на 7%, мошенничеств на 18,2%, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 0,5%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 32,9% (с 2 511 до 3338), их удельный вес увеличился на 7,4% и составил 29,4%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 12,9% (с 31 до 27).

Зарегистрировано 117 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 16,4%.

Число погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 10,3% и составило 96 лиц.

Количество лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред, уменьшилось на 7,9% и составило 210.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 11,1%, а коррупционной направленности увеличилось на 25,8%.

Количество экологических преступлений уменьшилось на 3,8% и составило 137.

На 18,2% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств (с 22 до 26).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а более трети преступлений – ранее судимыми лицами.

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