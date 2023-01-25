В Мурманской области в структуре заболеваний ОРВИ и гриппом 60,9% составляют заболевания среди детей, из которых 44,2% школьники

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает оперативный мониторинг заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории нашего региона.

На третьей календарной неделе 2023 года (с 16 по 22 января) рост темпа регистрации составил 1,61% по сравнению со второй календарной неделей. Показатель заболеваемости населения в целом по области незначительно выше установленного порогового уровня. Отмечено продолжение роста числа заболеваний ОРВИ, за прошедшую неделю он составил 1,6%, уровень заболевания гриппом ниже на 6,67% по сравнению со второй календарной неделей.

В структуре заболеваний ОРВИ и гриппом 60,9% составляют заболевания среди детей, из которых 44,2% школьники. Специалисты отмечают, что при снижении значения порогового уровня среди школьников продолжается рост регистрации заболеваний ОРВИ и гриппом. В связи с ростом заболеваний ОРВИ и гриппом среди обучающихся руководителями трёх общеобразовательных организаций области на дистанционное обучение переведено четыре класса.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 58,8%. На прошедшей неделе лидирующим стал штамм вируса В. Развитие такого сценария прогнозировали учёные – эпидемиологи. По их мнению, распространение гриппа В не столь тотально, но в дальнейшем не исключено увеличение его доли в общей структуре выявляемых респираторных вирусов.

Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остаётся за РС-вирусами. Кроме того, из биологического материала заболевших лиц выделены риновирус, бокавирус метапневмовирус.

По состоянию на 22 января текущего года, зарегистрировано 702 лабораторно подтверждённых случаев гриппа. В структуре 94,0% приходится на заболевание, вызванное штаммом гриппа A(H1N1); 5,1% составляет грипп В. Большая часть заболевших гриппом (более 70,0%) – дети. Из числа заболевших лиц удельный вес не привитых против гриппа составляет 99,6%.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области напоминает, что грипп, каким бы типом вируса он не был вызван, серьёзное инфекционное заболевание, вызывающее тяжёлые осложнения. Самое классическое из них — это гриппозная пневмония. Кроме того, возможно также поражение сердца и других органов и систем. В группе риска находятся люди старше 60, люди с хроническими заболеваниями. маленькие дети, до пяти лет, и беременные женщины.