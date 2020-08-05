В Мурманской области в суд предъявлено 240 исков, связанных с нарушениями законодательства в жилищно-коммунальной сфере

В первом полугодии 2020 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства органами прокуратуры Мурманской области в суды общей юрисдикции в порядке гражданского, административного и уголовного судопроизводства направлено 240 исков (административных исков, заявлений) на общую сумму 1 млн 759 тысяч рублей. Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 148 искам (административным искам, заявлениям) указанной категории на общую сумму 8 тысяч рублей. В стадии рассмотрения находятся 92 иска (административных иска, заявления).

Об устранении нарушений жилищных прав граждан прокурорами городов, округов, районов области в суды общей юрисдикции в порядке ст.45 ГПК РФ направлено 27 исков на общую сумму 113 тысяч рублей. Судами удовлетворено и прекращено производств ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора по 15 искам на общую сумму 102 тысячи рублей. В стадии рассмотрения находятся 10 исков.

В отчётном периоде горрайспецпрокуроры области обращались в суд со следующими исками (административными исками): о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» запрещенной к распространению на территории Российской Федерации; с исками о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную вещь; о возобновлении подачи электроснабжения; о взыскании ущерба в результате залития жилого помещения в многоквартирном доме; об оформлении приобретенного с использованием средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую собственность членов семьи; о взыскании переплаты за ЖКУ; о взыскании расходов на установку приборов учета ЖКУ; о принятии мер к признанию многоквартирного жилого дома аварийным.

В первом полугодии текущего года прокурорами области в мировые суды направлено 4 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства в жилищно-коммунальной сфере, по результатам рассмотрения 3 из которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 300 тысяч рублей, 1 постановление находится на рассмотрении.

Прокурором города Полярные Зори Мурманской области в отношении юридического лица - управляющей компании ООО «УК Полярные Зори» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), по результатам рассмотрения которого управляющая компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.