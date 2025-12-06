В Мурманской области в течение двух месяцев можно погасить долги по взносам на капитальный ремонт без пени

Фонд капитального ремонта Мурманской области в преддверии Нового года запускает уже ставшую традиционной поощрительную акцию «Оплата долга без пени».

«Акция проходит уже третий год подряд и доказала свою эффективность. За прошлые два раза её участниками стали больше 36 тысяч собственников, которые оплатили долги на капитальный ремонт на общую сумму 57,7 миллиона рублей. В этом году мы ожидаем, что ещё больше северян воспользуются возможностью вступить в новый год без долгов, при этом сэкономив на пени», — отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

На сегодняшний день собственники помещений накопили долгов на 774 миллиона рублей. На эти средства можно в среднем отремонтировать 50 крыш или покрасить 105 фасадов.

Собственники, накопившие долги по взносам на капремонт и получившие квитанции с начисленными пени, могут избежать штрафных санкций. Если сумма, указанная в квитанции, будет оплачена полностью, то начисленные пени будут отменены автоматически.

Акция «Оплата долга без пени» продлится с 1 декабря 2025 года по 31 января 2026 года.

Как отмечает региональное Министерство строительства Мурманской области, всего с 2019 года в Мурманской области капитально отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!». В 2025 году запланированы работы ещё в 702 многоквартирных домах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558167/#&gid=1&pid=1