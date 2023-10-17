В Мурманской области в топе по числу жалоб остаётся блок «ЖКХ» — чаще всего северяне сообщают об отсутствии отопления в квартирах

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1482 сообщения, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 987. Об этом сообщил вчера на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В топе по числу обращений остаётся блок «ЖКХ» — чаще всего северяне сообщают об отсутствии отопления в квартирах. Однако по сравнению с прошлой неделей число сигналов уменьшилось на 33%.

Больше всего сообщений поступило от жителей Мурманска, Печенгского округа и Североморска.

«В основном сообщения носят точечный характер и требуют настройки внутридомовых сетей со стороны управляющей кампании, работа с жильцами ведётся в индивидуальном порядке, заявки постепенно отрабатываются», — отметил Артём Марышев.

Блок «Благоустройство» представлен вопросами, касающимися недостаточной освещенности дворов и общественных пространств. Общее число таких сигналов — 101.

Например, жители Мурманска сообщили о плохом освещении во дворах по улицам Кирова и Полярные Зори. При этом администрация муниципального образования им ответила, что проблема может быть решена установкой дополнительного фасадного светильника, а такое решение должно быть принято собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании.

Также на недостаточное освещение внимание администрации обратили жители Мурмашей. Пользователи попросили установить дополнительные фонари на улице Тягунова.

Администрациям рекомендовано рассмотреть вопрос об организации временного освещения или установке дополнительных светильников на указанных территориях.

«В социальных сетях, в том числе в комментариях под «оперативкой» есть жалобы на дорожную разметку. Её нанесли сразу после схода снега, но сейчас она опять успела стереться. Прошу разобраться с теми участками, где разметка отсутствует. И отдельно нужно решить вопрос с разметкой на трассах — поставить предупреждающие дорожные знаки там, где, например, обгон запрещён», — заключил губернатор Андрей Чибис.