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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.22 15:00

В Мурманской области в тройку февральских лидеров по росту цен вошли: свежие огурцы, средства связи и услуги в сфере зарубежного туризма

В феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольший прирост цен в Мурманской области наблюдался на отдельные виды овощей (на 9,6%), фруктов и цитрусовых (на 3,7%). Значительно подорожали свежие огурцы (на 19,1), белокочанная капуста (на 16,1), бананы и груши (на 12,9), морковь (на 11,7), виноград (на 9,5), свежие помидоры (на 7,0), апельсины (на 5,1%). Вместе с тем снизились цены на яблоки (на 3,2%), лимоны (на 2,9), картофель (на 2,1), чеснок (на 0,5) и столовую свёклу (на 0,4%).

Как сообщает Мурманскстат, повысились цены на фруктово-ягодные консервы (на 4,0%), мороженое (на 3,8), сыр (на 2,6), макаронные и крупяные изделия (на 2,1%). Из мясопродуктов наиболее подорожали мясные консервы (на 1,9%), бескостная говядина (на 1,1), колбасные изделия (на 0,8%).

Возросли цены на чай, кофе, какао (на 1,8%), соус, соль, специи и концентраты, рыбопродукты (на 1,6), кондитерские изделия (на 1,5), молоко и молочную продукцию (на 1,4), масло и жиры (на 1,3), муку (на 1,2%). Снизились цены на яйца (на 1,3%), охлаждённые и мороженые куры (на 1,0), куриные окорочка (на 0,4%).

По группам непродовольственных товаров наиболее подорожали средства связи (на 15,2%), телерадиотовары (на 12,7), свежесрезанные цветы (на 11,3), персональные компьютеры (на 6,9), электротовары и другие бытовые приборы (на 4,5%). На 1,1% – 1,8% составил прирост цен на инструменты и оборудование, строительные материалы, чулочно-носочные изделия, спички, медикаменты (без жизненно важных), полотенца, фотоаппараты, печатные издания, ковры и ковровые изделия, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода.

Снижение цен наблюдалось на газовое моторное топливо (на 6,7%) и автомобильный бензин (на 0,2%). Из медицинских товаров подешевели безртутные медицинские термометры (на 3,3%), санитарно-гигиенические маски (на 2,5), бинты (на 1,2%). 

Среди услуг в большей степени возросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 12,3%), правового характера (на 9,4), гостиниц и прочих мест проживания (на 4,7), банков (на 4,5%). Из услуг пассажирского транспорта подорожали проезд в маршрутном такси и такси (соответственно на 7,1% и 2,6%), железнодорожным транспортом (на 6,2), при этом снизилась стоимость полёта на воздушном транспорте (на 0,3%).

Из жилищных услуг возросла стоимость аренды двухкомнатных и однокомнатных квартир (соответственно на 6,0% и 1,2%), содержания и ремонта жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах, а также для граждан-собственников жилья (на 1,1%). Среди услуг связи наблюдалось увеличение абонентской платы за телевизионную антенну (на 2,4%) и снижение абонентской платы за пакет услуг сотовой связи (на 1,3%).

Из бытовых услуг увеличилась стоимость постановки набоек (на 4,9%), ремонта холодильников (на 4,0), химчистки мужского костюма (на 3,9), модельной стрижки в женском зале (на 1,7%). Кроме того, прирост цен отмечен на услуги организаций культуры (на 1,7%), ветеринарные услуги (на 1,0), посещение детского ясли-сада (на 0,7), посреднические и прочие услуги (на 0,6%).

 

 

 

 

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