В Мурманской области в январе 2023 года рост цен замедлился

В январе 2023 года годовая инфляция в Мурманской области составила 14,5% после 15,3% месяцем ранее. На её снижение повлияли увеличение предложения отдельных групп товаров и сдержанное потребление.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, годовой темп прироста цен на продовольственные товары опустился до 13,2%. Этому способствовало расширение предложения некоторых продуктов питания, а также меры господдержки сельхозпроизводителей.

«Одной из основных причин снижения продовольственной инфляции стал рекордный урожай зерновых в прошлом году. Подешевевшие на этом фоне корма помогли замедлить рост цен на молочные, мясные и мучные продукты. Увеличение объёмов свежего вылова, в сочетании с ослаблением экспортного спроса, привело к увеличению товарных запасов у промысловиков. Как следствие, цены на рыбную продукцию также росли медленнее», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Михаил Старичков.

Сдержанная потребительская активность по-прежнему оказывала влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. В частности, замедлился рост цен на новые автомобили и мебель, а смартфоны стали дешевле, чем годом ранее. Продолжилось замедление роста цен на бензин на фоне превышающего спрос предложения моторного топлива на внутреннем рынке в условиях внешних ограничений.

Годовой прирост цен в сегменте услуг снизился до 11,8%. На сложившуюся динамику в том числе повлияло замедление роста стоимости аренды квартир.