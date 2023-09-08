В Мурманской области в январе-июле 2023 года выдано более 5,5 тысячи ипотечных кредитов

Жители Мурманской области за 7 месяцев текущего года оформили более 5,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 18,6 млрд рублей. Это на 51% больше по количеству и на 61% – по объёму, чем за тот же период годом ранее.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на 1 августа 2023 года региональный ипотечный портфель увеличился в годовом выражении на 20% – до 76,4 млрд рублей. Средневзвешенная ипотечная ставка в Мурманской области составила 8,8% годовых в рублях, а средний размер ИЖК в июле – 3,5 млн рублей, что на 0,3 млн рублей больше, чем годом ранее.

Средневзвешенный срок кредитования увеличился с 21 года и 5 месяцев до 22 лет и 8 месяцев. Доля просроченной задолженности в общем объёме ИЖК остаётся на традиционно низком уровне: на 1 августа 2023 года её уровень составил 0,2%.

Напомним, чтобы снизить возможные риски, Банк России установил с 1 мая 2023 года надбавки по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, а с 1 октября этого года дополнительно ужесточит требования к капиталу банков при выдаче ипотечных кредитов.

Как отмечает в ежеквартальном аналитическом обзоре Банка России «Банковский сектор», опубликованном на сайте регулятора, ускорение ипотеки во втором квартале 2023 года до 7 процентов с 4,2 процента в первом квартале демонстрирует признаки перегрева на рынке. В Центробанке опасаются за финансовую стабильность из-за невысокого качества новых выдач.