В Мурманской области в январе в лидеры по росту тарифов вышли услуги за капитальный ремонт и посещение детского ясли-сада. Немного отстали от них цены на фрукты и цитрусовые

Как отмечает Мурманскстат, в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен зафиксировано на фрукты и цитрусовые (на 9,0%), овощи (на 8,8), яйца (на 4,1), кофе (на 3,8), маргарин (на 2,9), рыбное филе (на 2,2), фруктово-ягодные консервы (на 1,2), колбасные изделия (на 0,9%).

Снизились цены на сахар (на 8,7%), мясные субпродукты (на 7,5), мороженую рыбу, кроме сельди (на 2,0), сельди (на 1,6), крупу и бобовые (на 1,4), чай, муку (на 1,2), свинину (на 0,9%). Из алкогольных напитков подешевели пиво (на 3,5%), коньяк (на 1,6%).

В Мурманской области по группам непродовольственных товаров более всего подорожали перевязочные материалы (на 5,0%), полотенца (на 3,7), резиновая обувь (на 2,5), товары садоводства, постельное бельё (на 2,2), меха и меховые изделия (на 2,1), стеклянная посуда (на 1,7), табачные изделия (на 1,6), часы (на 1,3), трикотажные изделия (на 1,2%).

Подешевели ковры и ковровые изделия (на 2,3%), средства связи (на 2,1), домашняя обувь (на 2,0), игрушки (на 0,4%).

Среди услуг снизилась стоимость услуг воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 17,9% и 2,6%), проезда в такси (на 4,1%). Снизилась плата за пересылку простой посылки внутри России (на 4,5%), установку натяжного потолка (на 2,7), пользование потребительским кредитом (на 2,1%).

Из жилищных услуг возросли взносы на капитальный ремонт (на 14,7%), наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 3,7), аренда двух- и однокомнатной квартир у частных лиц (соответственно на 2,3% и 1,9%).

Увеличилась плата за посещение детского ясли-сада (на 10,3%), удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 7,9), а также стоимость услуг химчистки и прачечных (на 4,0), экскурсионных услуг (на 2,6), проживания в студенческом общежитии (на 2,5), ветеринарных услуг (на 2,4), ремонта, пошива одежды (на 1,7%).

Из медицинских услуг увеличилась стоимость гастроскопии (на 7,4%), пребывания пациента в круглосуточном стационаре (на 3,8%).

В это же время, как сообщает Росстат, темп роста цен на плодоовощную продукцию в РФ на неделе с 7 по 13 февраля замедлился, в частности, заметно меньше подорожали лук и огурцы, по-прежнему дешевеют свинина, сахар, подсолнечное масло, но при этом ускорился темп роста цен на куриные яйца и мороженую рыбу.

Цена на лук в среднем по РФ выросла за отчетную неделю на 10,11% против 11,52% за предыдущий период — с 31 января по 6 февраля. Огурцы среди плодоовощной продукции — на втором месте по росту цены; на отчетной неделе они подорожали на 6,21%, но это меньше, чем на предыдущей — на 12,71%.

В целом цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,3% — это тоже меньше, чем на предыдущей неделе (плюс 5,31%): например, помидоры подорожали на 4,09%, бананы – на 2,81%, морковь – на 2,37%, картофель – на 2,18%, свекла – на 0,44%, а яблоки – на 0,27%. В то же время цены на белокочанную капусту снизились на 0,11%.

По данным федерального статистического ведомства, за период с 7 по 13 февраля яйца в РФ в среднем подорожали на 0,72% (неделей ранее — на 0,23%), мороженая неразделанная рыба выросла в цене на 0,55% (до этого — на 0,06%). По-прежнему дешевеют свинина — минус 0,61% на отчетной неделе и минус 0,53% — на предыдущей, сахар (минус 0,24% и минус 0,15% соответственно), а также крупы: в частности, цена гречневой снизилась на 1,07% (до этого — на 1,01%), риса — на 0,08% (было минус 0,12%).

Заметно, на 1,09%, подешевела мука (на прошлой неделе она прибавила в цене 0,08%), а черный чай, напротив, стал дороже на 0,38% (до этого — подешевел на 0,59%).