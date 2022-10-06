В Мурманской области в январе–августе 2022 года по объёмам работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», отмечается незначительное снижение

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в январе–августе 2022 года составил 64635,4 млн рублей, или 98,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в августе 2022 года – 6451,0 млн рублей, или 50,5%.

В III квартале текущего года 85% руководителей строительных организаций охарактеризовали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (во II квартале 2022 года – 81%).

Средний уровень использования производственных мощностей в строительстве составил 63% (в предыдущем квартале – 58%), средняя обеспеченность заказами и финансированием – 6 месяцев.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в строительстве в III квартале этого года, руководители организаций назвали высокую стоимость материалов, конструкций и изделий (49% опрошенных), неплатежеспособность заказчиков (41), недостаток заказов на работы (29% опрошенных).

В Мурманской области в январе-августе 2022 года введено в эксплуатацию в установленном порядке 169,6 тысячи кв. метров жилых помещений (в январе–августе 2021 года – 37,8 тысячи кв. метров), в том числе индивидуальными застройщиками (за счёт собственных и привлечённых средств) – 29,4 тысячи кв. метров, или 17,3% от общего ввода жилья.