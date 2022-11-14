В Мурманской области в январе–августе текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе - сентябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области в январе–августе 2022 года 149 организаций (62,1% от общего количества) получили прибыль в размере 264,4 млрд рублей, 91 организация (37,9%) имела убыток на сумму 13,4 млрд рублей.

В январе–августе текущего года доля убыточных организаций по сравнению с январём–августом 2021 года увеличилась на 3,7 процентного пункта и составила 37,9%.

По состоянию на конец августа 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец августа 2021 года на 32,3%, по сравнению с уровнем на конец июля 2022 года – на 5,5% и составила 738,7 млрд рублей, из неё просроченная – 15,5 млрд рублей или 2,1% общей суммы задолженности (на конец августа 2021 года – 2,9%, на конец июля 2022 года – 2,2%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец августа 2022 года составила 265,7 млрд рублей, из неё просроченная – 15,2 млрд рублей, или 5,7% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец августа 2021 года – 6,6%, на конец июля 2022 года – 6,4%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец августа 2022 года составила 461,8 млрд рублей, из неё просроченная – 50,1 млрд рублей, или 10,8% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец августа 2021 года – 8,9%, на конец июля 2022 года – 8,0%).