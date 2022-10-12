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Мурманская область. Арктика (16+)12.10.22 11:00

В Мурманской области в январе–июле текущего года доля убыточных организаций увеличилась на 3,8 процентного пункта и составила 38,9%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-августе 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения Мурманской области.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство, в Мурманской области в январе-июле 2022 года 146 организаций (61,1% от общего количества) получили прибыль в размере 252,3 млрд рублей, 93 организации (38,9%) имели убыток на сумму 12,5 млрд рублей.

В январе–июле текущего года доля убыточных организаций по сравнению с январём-июлем 2021 года увеличилась на 3,8 процентного пункта и составила 38,9%.

По состоянию на конец июля 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец июля 2021 года на 26,3%, по сравнению с уровнем на конец июня 2022 года – на 5,2% и составила 700,0 млрд рублей, из неё просроченная – 15,1 млрд рублей, или 2,2% общей суммы задолженности (на конец июля  2021 года – 3,2%, на конец июня 2022 года – 2,5%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец июля 2022 года составила 231,1 млрд рублей, из неё просроченная – 14,9 млрд рублей, или 6,4% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июля 2021 года – 7,3%, на конец июня 2022 года – 7,0%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец июля 2022 года составила 455,0 млрд рублей, из неё просроченная – 36,3 млрд рублей, или 8,0% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец июля 2021 года – 8,7%, на конец июня 2022 года – 6,6%).

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