В Мурманской области в январе–октябре 2022 года доля убыточных организаций увеличилась на 5,8 процентного пункта и составила 38,4%

По состоянию на конец октября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец октября 2021 года на 30,1%, по сравнению с уровнем на конец сентября 2022 года – на 4,1% и составила 731,5 млрд рублей, из неё просроченная – 16,4 млрд рублей, или 2,2% общей суммы задолженности (на конец октября 2021 года – 2,7%, на конец сентября 2022 года – 2,3%).

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Финансовая деятельность организаций» доклада отмечается, что в январе–октябре 2022 года 149 организаций (61,6% от общего количества) Мурманской области получили прибыль в размере 307,2 млрд рублей, 93 организации (38,4%) имели убыток на сумму 20,7 млрд рублей.

В нашем регионе в январе–октябре 2022 года доля убыточных организаций по сравнению с январём–октябрём 2021 года увеличилась на 5,8 процентного пункта и составила 38,4%.

По состоянию на конец октября 2022 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец октября 2021 года на 30,1%, по сравнению с уровнем на конец сентября 2022 года – на 4,1% и составила 731,5 млрд рублей, из неё просроченная – 16,4 млрд рублей, или 2,2% общей суммы задолженности (на конец октября 2021 года – 2,7%, на конец сентября 2022 года – 2,3%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец октября 2022 года составила 250,9 млрд рублей, из неё просроченная – 16,2 млрд рублей, или 6,5% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец октября 2021 года – 6,5%, на конец сентября 2022 года – 6,7%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец октября 2022 года составила 468,5 млрд рублей, из неё просроченная – 39,8 млрд рублей, или 8,5% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец октября 2021 года – 8,9%, на конец сентября 2022 года – 9,5%) (наглядно на диаграмме).

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053